Врачи чеченской больницы извинились за жалобы на нехватку средств защиты

https://static.news.ru/photo/b3bb6566-9836-11ea-a6f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ГТРК «Грозный» показал сюжет с извинениями медработников из Чечни, которые в соцсетях жаловались на нехватку средств защиты для работы с COVID-пациентами. О проблеме ранее на стихийном собрании заявили сотрудники ЦРБ в Гудермесе.

Авторы сюжета утверждают, что в действительности проблем в этом плане в медучреждении не было. В подтверждение приводятся мини-интервью с медиками. Так, старшая медсестра Мадина Сельмурзаева заявила, что «все средства защиты в больнице были», а свои действия объяснила охватившей её паникой. То же самое сказала и медсестра Тумиша Юсупова.

Врач Аюб Налаев признался, что тоже выступал на стихийном собрании, но был не прав.

Впоследствии нам всё было разъяснено. Наша проблема в том, что мы подняли проблемы, которых не было, — заявил он.

В сюжете также указывалось, что авторы сообщений о неготовности ЦРБ «не должны были работать с больными коронавирусом».

Накануне министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что в республике коронавирусной инфекцией заразились более 50 медиков, один из них скончался. Эта была молодая девушка. Сообщается, что при это она была беременна.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о сложившейся благоприятной эпидемиологической обстановке в республике, в связи с чем можно начать поэтапное снятие введённых из-за коронавируса ограничений. С 15 мая жители Чечни могут свободно выходить на улицу, заниматься своими делами. В регионе уже начали ослаблять санитарные ограничения, начинают работать магазины, заправки, небольшие предприятия. По данным на 17 мая в республике выявлено 943 заболевших COVID-19.

О нехватке средств защиты и других нарушениях трудовых прав заявляли медики из нескольких регионов России. Об этом сообщалось в СМИ, кроме того, врачи записывали ролики о своих проблемах и выкладывали их в соцсети. Многие жаловались на невыплату положенных за работу с COVID-пациентами надбавок. После волны возмущений Следственный комитет организовал проверки по этим фактам в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и ряде других регионов. Не дожидаясь их результата в ряде медучреждений, из которых поступали жалобы, уволили главврачей.

Жителям Чечни нередко приходится с экранов телевидения извиняться за свои слова и поступки. Часто к этому лично призывает глава республики Рамзан Кадыров. Иногда требования покаяться адресованы людям из других регионов, знаменитостям и организациям. Так, в сентябре 2018 года Рамзан Кадыров потребовал извинений от редакции Daily Storm, писал NEWS.ru.