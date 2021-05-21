Возможности развития предпринимательства обсудят во Владикавказе

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В рамках форума «Сообщество» Общественной палаты (ОП) России, который состоится в очном формате 26–27 мая во Владикавказе, обсудят возможности развития предпринимательства в малых городах. Об этом NEWS.ru рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Леонид Шафиров.

Секция «Предпринимательство как фактор устойчивого развития малых городов: барьеры и перспективы» как раз направлена на изучение и тиражирование наиболее эффективных практик региональной и муниципальной поддержки бизнеса, — сообщил он нашему корреспонденту.

По словам Шафирова, итогом мероприятия может стать подготовка предложений по корректировке национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в целях обеспечения приоритетного развития малого и среднего бизнеса, в том числе в удалённых от региональных центров малых населённых пунктах и моногородах.

Шафиров добавил, что среди других возможных решений проблемы развития малого и среднего бизнеса — определение перечня мероприятий государственной поддержки, а также включение в показатели нацпроекта результатов работы в небольших населённых пунктах.

NEWS.ru выступает информационным партнёром форума.

Ранее сообщалось, что власти России намерены стимулировать частных инвесторов и поддерживать создание новых рабочих мест в стране. Президент Владимир Путин поручил кабмину продумать предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства. Среди них могут быть налоговые льготы, доступное кредитование, расширение рынков сбыта продукции, в том числе за счёт закупок со стороны крупных государственных предприятий.