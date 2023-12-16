Восемь человек пострадали в ДТП в Забайкалье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восемь человек получили травмы в ДТП с участием грузового автомобиля в Забайкалье, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Один из пострадавших, 44-летний мужчина, скончался на месте.

ДТП произошло на технологической дороге неподалеку от поселка Новая Чара. Там автомобиль «Урал», водитель которого не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

Семерым пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Они доставлены в Каларскую центральную районную больницу. Причины и обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками полиции.

Накануне в Иркутске произошло массовое ДТП с участием 18 автомобилей. Согласно предварительной информации, причиной происшествия стал прорыв трубы. Вылившаяся вода замерзла, из-за чего на дороге образовался каток. В результате аварии пострадал один человек.

До этого во Владимирской области столкнулись автобус и грузовой автомобиль. По предварительным данным, водитель автобуса слишком поздно заметил стоящий большегруз и не успел затормозить. В результате погиб один человек и еще 28 пострадали. 22 пассажира были доставлены в Александровскую ЦРБ, еще шестеро уехали своим ходом в травмпункт в Сергиев Посад.