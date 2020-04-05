Воробьёв навестил пострадавшего при взрыве газа в Орехово-Зуево

https://static.news.ru/photo/48064ece-7727-11ea-9393-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: Телеканал 360/ТАСС

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил в больнице жителей Орехово-Зуево, пострадавших накануне при взрыве газа в многоквартирном доме.

Миша, держись, — цитирует телеканал «360» Воробьёва, обратившегося к мужчине.

У Михаила, которого в ближайшее время должны отправить из центральной районной больницы в Москву для дальнейшего лечения, зафиксированы переломы бедра и голени, ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга. Ещё двоим пострадавшим, находящимся в районной больнице, уже сделали операции и их тоже готовят к отправке в МОНИКИ.

Как писал NEWS.ru, по уточнённым на 5 апреля данным, в результате взрыва в пятиэтажном доме на территории подмосковного Орехово-Зуево погибли трое, а пострадали десять человек. Отмечается, что четыре человека из пострадавших госпитализированы, в их числе — один ребёнок. Шестерым медицинская помощь оказана амбулаторно.

Взрыв произошёл в пятиэтажном здании на улице Гагарина. По предварительным данным, взорвалась газовая колонка в квартире на третьем этаже. Обрушилась внешняя стена здания и межэтажные перекрытия.