Волгоградский Минздрав обвинил лежавших на полу пациентов в протестах

https://static.news.ru/photo/7be84ea2-1f35-11eb-8a47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Костерин/facebook.com

Пациенты с коронавирусом сами решили лечь на пол в коридоре в знак протеста против условий содержания, заявили в волгоградском Минздраве, комментируя снимки из горбольницы № 1.

По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, руководство медучреждения сообщило, что несколько пациентов отказались от размещения в палате, переоборудованной из процедурного кабинета.

В знак протеста они разместились на каталках и на матрасе на полу, — говорится в сообщении.

В Минздраве региона отметили, что палаты оборудованы всем необходимым, даже те, что были сделаны из других помещений. Так, в столовой, процедурной и перевязочной поставили койки, кислород, а также подвели горячую и холодную воду. Однако, подчеркнули в ведомстве, не все пациенты оказались довольны предоставленными условиями. Поэтому они решили устроить протест, фотографии которого попали в Сеть и были растиражированы СМИ, передаёт «360».

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав Самарской области организовал проверку по факту публикации в соцсетях о якобы скопившихся в подвале областной больницы имени Середавина тел умерших от коронавируса.