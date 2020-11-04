Волгоградский Минздрав обвинил лежавших на полу пациентов в протестах

Пациенты с коронавирусом сами решили лечь на пол в коридоре в знак протеста против условий содержания, заявили в волгоградском Минздраве, комментируя снимки из горбольницы № 1.
По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, руководство медучреждения сообщило, что несколько пациентов отказались от размещения в палате, переоборудованной из процедурного кабинета.
В знак протеста они разместились на каталках и на матрасе на полу, — говорится в сообщении.
В Минздраве региона отметили, что палаты оборудованы всем необходимым, даже те, что были сделаны из других помещений. Так, в столовой, процедурной и перевязочной поставили койки, кислород, а также подвели горячую и холодную воду. Однако, подчеркнули в ведомстве, не все пациенты оказались довольны предоставленными условиями. Поэтому они решили устроить протест, фотографии которого попали в Сеть и были растиражированы СМИ,
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