Стало известно о наступлении ВСУ в районе Времевского выступа «Иди и смотри»: ВСУ перешли в наступление в районе Времевского выступа

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник сообщает, что украинские военные пошли в наступление в районе Времевского выступа. По данным канала, бои ведутся по всей линии фронта, украинские военные задействуют бронетехнику. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Бои почти по всему фронту. Особенно жарко у Новомайорского, — отметил собеседник Telegram-канала.

При этом он уточнил, что российская артиллерия ведет огонь по силам противника.

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский до этого заявил, что украинские подразделения перешли в активное наступление в районе населенных пунктов Новодонецкое и Новомайорское. По его словам, основной целью ВСУ является прорыв линии российской обороны, противник использует бронетехнику. Попытке наступления предшествовало несколько дней артиллерийской подготовки.

4 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом президент России Владимир Путин назвал украинское контрнаступление провалом. Он заявил, что на сегодняшний день ситуация в зоне СВО складывается именно так, однако нужно смотреть, что будет дальше.