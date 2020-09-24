Водитель автобуса выиграл выборы в Костромской области

Кандидат от партии «Справедливая Россия» Сергей Давыденко, ранее работавший водителем общественного транспорта, победил на выборах главы Сусанского муниципального района Костромской области.
Об этом рассказал глава совета местного отделения партии Александр Плюснин,
Наш кандидат Сергей Давыденко успешно победил на выборах в Сусанинском муниципальном районе, несмотря на то что являлся водителем общественного транспорта. Это говорит о том, что люди сегодня требуют перемен, сегодня приходят к власти те люди, которые работают на земле, которые знают все проблемы местных жителей и готовы их реализовывать, будучи в должности главы муниципального района, — поделился он.
По данным ЦИК, Давыденко
Ранее NEWS.ru писал, что жительница Чухломского района Костромской области Марина Удгодская, работавшая уборщицей, выиграла выборы и стала главой Повалихинского сельского поселения. Она рассказала, что стала кандидатом, так как её об этом попросил действующий руководитель поселения Николай Локтев.
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