Во Владивостоке мужчина «заминировал» вокзал, чтобы попрощаться с девушкой

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Здание железнодорожного вокзала Владивостока

Во Владивостоке мужчина не успел попрощаться с уезжающей девушкой из-за сотрудников безопасности и из мести сообщил о «минировании» перрона железнодорожного вокзала, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу (ДФО). Теперь ему грозит до трех лет ограничения свободы или принудительные работы на тот же срок.

Инцидент произошел на Центральном вокзале Владивостока утром. Мужчина рассказал, что хотел проводить девушку, но сотрудники безопасности обязали его зайти на перрон по установленному маршруту, в том числе пройти через рамку металлодетектора. Молодой человек считает, что из-за слишком долгого прохождения он не успел попрощаться с уезжающей девушкой.

Разозлившись, он, проходя мимо сотрудницы службы безопасности вокзала, заявил, что заложил бомбу на первую посадочную платформу.

Бдительная женщина моментально сообщила полицейскому патрулю о подозрительном гражданине, и в течение минуты он обрел статус задержанного, — говорится в сообщении.

После этого вокзал и перроны осмотрели сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Эвакуация пассажиров и персонала не проводилась. Взрывные устройства и взрывчатые вещества не были обнаружены.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Летом более тысячи человек эвакуировали из двух зданий Третьяковской галереи в Москве из-за сообщений о минировании. Сотрудники оперативных служб выезжали на место и проводили осмотр помещений.