Власти Ярославля назвали причину ЧП в жилом доме Власти Ярославля: причиной ЧП в жилом доме стал взрыв газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной происшествия в жилом доме на улице Кузнецова в Ярославле стал взрыв газа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города. Там рассказали, что в квартире оказались поврежденными перекрытие и балкон. По словам представителей власти, 19 человек находятся в пункте временного размещения.

Произошел взрыв бытового газа. Повреждено перекрытие в квартире и балкон. <...> Эвакуировано 28 человек. 19 из них находятся в пункте временного размещения, им оказана вся необходимая помощь. Остальные жильцы ушли на работу, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По предварительным данным, в результате взрыва пострадал один человек, 40-летний местный житель.

Взрыв в жилом доме в Ярославле произошел утром 5 декабря. По сообщениям МЧС, у здания обрушилась кровля и перекрытия чердака, есть пострадавшие. Из дома эвакуированы 44 человека, включая троих детей. В МЧС добавили, что в ликвидации последствий произошедшего задействованы 41 человек и 11 единиц техники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Накануне в Нижневартовске произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Согласно последним данным, погибли шесть человек, 15 пострадали, еще семеро, включая четверых детей, числятся пропавшими без вести. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В городе введен режим ЧС на муниципальном уровне.