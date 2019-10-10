https://static.news.ru/photo/f104649c-eb5a-11e9-b84b-fa163e074e61_660.jpg Фото: city-yaroslavl.ru

Мэрия Ярославля убрала детскую горку в Юбилейном парке после сюжета в передаче «Вечерний Ургант».

Горка была установлена не по проекту, с грубыми нарушениями. Она вызвала большое количество отрицательных откликов у жителей. Мэр Владимир Волков дал поручение ликвидировать данный элемент и установить новый современный игровой комплекс, — говорится в сообщении на официальном сайте города.

В эфире телепередачи «Вечерний Ургант» был показан сюжет о детской горке в одном из парков Ярославля. Ведущий Иван Ургант рассказал зрителям, что она возведена на горе из грязи и мусора.

Ранее News.ru писал, что решение актрисы и певицы Вики Цыгановой баллотироваться в депутаты Государственной думы стало поводом для иронии со стороны ведущего и шоумена Ивана Урганта.