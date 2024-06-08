Власти Северной Осетии сообщили подробности атаки беспилотников ВСУ Меняйло: после атаки БПЛА в Северной Осетии есть незначительные разрушения

Фото: МО Украины

Глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки на регион беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины зафиксированы небольшие разрушения и возгорания. Он подчеркнул, что пострадавших нет.

Атака пресечена силами ПВО Минобороны России. Зафиксированы незначительные разрушения и возгорания. Никто не пострадал, — сказано в сообщении.

По словам Меняйло, был создан оперативный штаб, а все службы переведены в режим повышенной готовности. В Моздокском районе решено отменить все массовые мероприятия в целях обеспечения безопасности местных жителей.

Ранее Сергей Меняйло сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили три беспилотника ВСУ в Моздоке. Целью дронов был военный аэродром. Информации о жертвах и разрушениях на тот момент не приводилось.

Позже Telegram-канал Mash опубликовал снимки, на которых, как утверждается, запечатлены кадры сбитых украинских беспилотников, которыми ВСУ пытались атаковать военный аэродром в Моздоке. На размещенных фото видно, что от дронов остались лишь моторы и куча обломков. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.