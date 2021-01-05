Власти Прокопьевска объяснили взимание платы за катание с горок

https://static.news.ru/photo/392a8732-5186-11eb-8a2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: amamaev_prk/instagram.com

Катание на тюбингах с деревянных горок в Прокопьевске Кемеровской области является платным, потому что этот «аттракцион» требует технического обслуживания. Так в администрации города объяснили плату в 50 и 100 рублей за часовое катание с горки. Ранее в соцсетях мэра Прокопьевска Андрея Мамаева по этому поводу разразился скандал, горожане сочли неприемлемым взимание платы за традиционное сибирское развлечение.

Эти горки из года в год в качестве аттракционов были. В «Солнечном» горка функционирует года четыре, относится к аттракционам. В Зеньковском парке аналогично. Эти парки — муниципальные казённые учреждения, которые оказывают платные услуги. Это один из видов проката, там и лыжи, и коньки. На горках контролёры работают, и нужно следить за техническим состоянием, — заявили РИА Новости в пресс-службе города.

В администрации уточнили, что если приходить на горку со своей «ватрушкой», то за час катания плата составит 50 рублей, если тюбинг брать в прокате — 100 рублей. Кроме того, по данным чиновников, в городе есть и обычные снежные горки, катание на которых бесплатное.

Как писал NEWS.ru, мэр Прокопьевска опубликовал пост о местах зимнего отдыха для горожан, однако кузбассовцев очень возмутило взимание платы за катание с деревянных горок. Андрей Мамаев уже удалил из своего поста строчку с расценками в 50–100 рублей за катание с горок. Глава Прокопьевска позже объяснил, что речь идёт о деревянных горках, предназначенных для катания на тюбингах. Эти платные аттракционы он сравнил с «катанием на банане» на море. При этом Мамаев уточнил, что катание на снежных горках по-прежнему остаётся бесплатным. Комментаторы же ему на это ответили, что бесплатных снежных горок они самостоятельно не смогли найти во всём городе.