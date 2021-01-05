В Прокопьевске ввели плату за катание с деревянных горок

В соцсетях мэра Прокопьевска Андрея Мамаева разразился внутригородской скандал. Градоначальник опубликовал пост о местах зимнего отдыха для горожан, однако кузбассовцев очень возмутило взимание платы за катание с деревянных горок.
Как
«Две горки на весь город, и те платные. Позор! Обхохочешься, в Сибири платные горки», «Уважаемый мэр! А вам не кажется дикостью, что в Сибири, где море снега и морозы, платные горки?», написали пользователи под постом Мамаева.
Как писал NEWS.ru, белорусские власти ввели платный выезд граждан за границу на автомобильном транспорте. Средства будут взиматься в пунктах пропуска до 1 января 2023 года. Принимать решение о сумме сбора доверено областным советам депутатов. Ограничена лишь верхняя планка — это три базовые величины. С 2021-го базовая величина увеличена до 27 белорусский рублей, что по нынешнему курсу составляет более $10. Таким образом, выезд за пределы республики будет стоить свыше $30 за каждое транспортное средство массой до пяти тонн с не более чем восьмью местами для сидения, помимо водителя. При этом количество пассажиров значения не имеет.