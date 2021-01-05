В Прокопьевске ввели плату за катание с деревянных горок

https://static.news.ru/photo/f2f69d68-50dc-11eb-ae71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В соцсетях мэра Прокопьевска Андрея Мамаева разразился внутригородской скандал. Градоначальник опубликовал пост о местах зимнего отдыха для горожан, однако кузбассовцев очень возмутило взимание платы за катание с деревянных горок.

Как сообщает портал Sibdepo, Мамаев уже удалил из своего поста строчку с расценками в 50–100 рублей за катание с горок. Глава Прокопьевска позже объяснил, что речь идёт о деревянных горках, предназначенных для катания на тюбингах. Эти платные аттракционы он сравнил с «катанием на банане» на море. При этом Мамаев уточнил, что катание на снежных горках по-прежнему остаётся бесплатным. Комментаторы же ему на это ответили, что бесплатных снежных горок они самостоятельно не смогли найти во всём городе.

«Две горки на весь город, и те платные. Позор! Обхохочешься, в Сибири платные горки», «Уважаемый мэр! А вам не кажется дикостью, что в Сибири, где море снега и морозы, платные горки?», написали пользователи под постом Мамаева.

Как писал NEWS.ru, белорусские власти ввели платный выезд граждан за границу на автомобильном транспорте. Средства будут взиматься в пунктах пропуска до 1 января 2023 года. Принимать решение о сумме сбора доверено областным советам депутатов. Ограничена лишь верхняя планка — это три базовые величины. С 2021-го базовая величина увеличена до 27 белорусский рублей, что по нынешнему курсу составляет более $10. Таким образом, выезд за пределы республики будет стоить свыше $30 за каждое транспортное средство массой до пяти тонн с не более чем восьмью местами для сидения, помимо водителя. При этом количество пассажиров значения не имеет.