В Белоруссии ввели плату за выезд из страны

https://static.news.ru/photo/ef863922-4c3b-11eb-8919-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ma Zulieweiqi/Global Look Press

Белорусские власти ввели платный выезд граждан за границу на автомобильном транспорте. Средства будут взиматься в пунктах пропуска до 1 января 2023 года.

Принимать решение о сумме сбора доверено областным советам депутатов. Ограничена лишь верхняя планка — это три базовые величины.

С 2021-го базовая величина увеличена до 27 белорусский рублей, что по нынешнему курсу составляет более $10. Таким образом, выезд за пределы республики будет стоить свыше $30 за каждое транспортное средство массой до пяти тонн с не более чем восьмью местами для сидения, помимо водителя. При этом количество пассажиров значения не имеет.

Впрочем, регионы вправе устанавливать меньший тариф. А при отсутствии решения областного совета депутатов ставка и вовсе считается равной нулю.

Официально заявлено, что плата вводится для принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с пандемией коронавируса.

Ранее министр финансов страны Юрий Селивёрстов заявлял, что собранные средства в период пандемии решено направлять на санитарно-профилактические мероприятия по дезинфекции и на обеспечение пунктов пропуска всем необходимым.

Ранее NEWS.ru писал, что пенсионный возраст в Белоруссии с 1 января увеличился на шесть месяцев. В 2020 году на пенсию смогут выйти мужчины в возрасте 62,5 года, а женщины — в 57,5 года.