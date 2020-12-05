В Мурманской области объявили 31 декабря нерабочим днём

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил 31 декабря нерабочим днём. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Принял решение сделать этот день нерабочим, чтобы северяне могли провести последний день 2020 года со своими семьями, — написал Чибис.

Как писал NEWS.ru, в Кремле заявили, что официально последний день 2020 года является рабочим. Решение об объявлении его выходным местные власти могут принимать самостоятельно. К настоящему времени нерабочим 31 декабря объявлен в Белгородской, Владимирской, Курской областях, Крыму, а также в Ставрополье и Татарстане.

В прошлом году последний день года был объявлен выходным более чем в 15 регионах. В их числе Крым, Ставропольский край, Магаданская, Орловская, Пензенская области.

Законопроект о выходном дне 31 декабря поступил на обсуждение в Госдуму в конце 2019 года. В нём предлагалось распределить выходные дни так, чтобы указанный день всегда оставался нерабочим. Парламентарии отклонили проект на заседании в конце ноября.

Ранее стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет нерабочим днём. В то же время в этом году последний предпраздничный день останется рабочим.