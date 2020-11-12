Власти Москвы пояснили новые ограничения для спортивных мероприятий

https://static.news.ru/photo/e0eb0fd0-24e2-11eb-9980-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Значимые спортивные мероприятия в Москве могут проходить с участием зрителей, но при условии заполнения трибун не более чем на 25% от вместимости стадиона. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эти требования едины для всех проводимых мероприятий.

Мы, конечно, смотрим значимость этих мероприятий. Если там какой-то футбольный матч или хоккейный матч транслируется по телевидению, его видит вся страна, то должна быть создана какая-то атмосфера праздника. Да, такие мероприятия, скорее всего, мы разрешим, но при соблюдении требований и заполнения трибун не более 25%, — сообщил в эфире телеканала «Россия 24» Собянин.

Он уточнил, что заявки от организаций на проведение спортивных мероприятий будут согласовываться с департаментом спорта Москвы и региональным управлением Роспотребнадзора.

Список, заявки от организаций проанализируем и примем решение сроком на ближайшие 1,5 месяца. Как минимум для того, чтобы организаторы знали, на какие соревнования можно зрителей приглашать, а на какие нет, — добавил градоначальник.

В Москве за время пандемии выявлено 491 542 случая заражения коронавирусом, из них 5997 за последние сутки. Выздоровели 354 705 человек, умерли 7573.

Как писал NEWS.ru, Сергей Собянин уточнил формат ограничительных мер для жителей города в новогоднюю ночь. Пока введённые ограничения затрагивают только новогодние мероприятия и массовые гулянья в центре города, сам праздник никто не отменял, заявил он. По его словам, ходить по улицам и гулять в новогоднюю ночь никто запрещать не будет. Мэр добавил, что отказ от рождественских ярмарок и новогодних ёлок — это неприятно, но важно «ощущать ситуацию, в которой мы находимся». Главная задача — это помнить о безопасности и здоровье людей, подчеркнул Собянин, призвав горожан не сетовать на отмену «пира во время чумы».