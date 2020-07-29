Власти Кубани продлили режим повышенной готовности по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/cb8303f2-d1cf-11ea-9071-fa163e074e61_660.jpg Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 21 августа действующий в регионе режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Глава региона мотивировал своё решение тем, что с 24 июля на Кубани наблюдается рост числа заразившихся COVID-19 на фоне высокого турпотока.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Краснодарского края. Ранее Кондратьев поручил усилить контроль за предприятиями, возобновившими работу после связанной с коронавирусом паузы. За прошедшие сутки региональный оперштаб насчитал 97 новых случаев заражения. При этом две недели назад ежесуточный прирост не превышал 70 человек. В региональном управлении Роспотребнадзора информагентству рассказали, что на Кубани растёт число домашних очагов инфекции, при этом пока коэффициент распространения не превышает 1.

Администрация главы региона утверждает, что ситуация стабильная, но «отпускать» её пока рано. Власти собираются усилить контроль за соблюдением масочного режима. В точках общепита и торговли будут проводиться ежедневные рейды с проверками строгости его соблюдения. В муниципалитетах сохраняется жёсткий надзор над находящимися в изоляции людьми.

Ограничительные меры, связанные с коронавирусом, действовали на Кубани с 31 марта. Среди прочего, они включали прекращение межмуниципального транспортного сообщения. С конца апреля началось поэтапное снятие ограничений.

По данным регионального оперштаба, за время пандемии на Кубани выявили 8072 случая COVID-19 при 108 летальных исходах.

Ранее NEWS.ru писал, что режим повышенной готовности по коронавирусу продлили в Челябинской области.