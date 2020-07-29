Власти Кубани продлили режим повышенной готовности по коронавирусу

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 21 августа действующий в регионе режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Глава региона мотивировал своё решение тем, что с 24 июля на Кубани наблюдается рост числа заразившихся COVID-19 на фоне высокого турпотока.
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Администрация главы региона утверждает, что ситуация стабильная, но «отпускать» её пока рано. Власти собираются усилить контроль за соблюдением масочного режима. В точках общепита и торговли будут проводиться ежедневные рейды с проверками строгости его соблюдения. В муниципалитетах сохраняется жёсткий надзор над находящимися в изоляции людьми.
Ограничительные меры, связанные с коронавирусом, действовали на Кубани с 31 марта. Среди прочего, они включали прекращение межмуниципального транспортного сообщения. С конца апреля началось поэтапное снятие ограничений.
По данным регионального оперштаба, за время пандемии на Кубани выявили 8072 случая COVID-19 при 108 летальных исходах.
Ранее NEWS.ru писал, что режим повышенной готовности по коронавирусу продлили в Челябинской области.
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