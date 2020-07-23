В Челябинской области продлён карантин из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/16008fa6-cd86-11ea-9677-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

Власти Челябинской области до 9 августа продлили режим повышенной готовности, который был введён на фоне пандемии коронавируса.

Соответствующее решение принял губернатор региона Алексей Текслер. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на пресс-службу главы региона.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 9 августа 2020 года, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Челябинской области действует запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий, а также сохраняется масочный режим. Лицам старше 65 лет рекомендуют соблюдать самоизоляцию.

За минувшие сутки в регионе выявлены 134 новых случая коронавируса, их общее число достигло 10 981. Скончались 233 человека.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Карелии снова ввели часть ограничительных мер, ранее введённых из-за пандемии коронавируса, а после полностью или частично отменённых.