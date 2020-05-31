Власти Коми могут отменить первый этап снятия мер по COVID-19

https://static.news.ru/photo/6c87f874-a3f0-11ea-b12e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Уйба/vk.com

Для отмены действующего с 29 мая первого этапа снятия ограничений по коронавирусу власти Коми имеют все основания. Причиной стало пренебрежительное отношение жителей региона к санитарным нормам и рост заболеваемости. Об этом сообщил врио главы республики Владимир Уйба на своей странице во «ВКонтакте».

Уже несколько дней наблюдается рост показателей заболеваемости. Количество занятых коек в специализированных больницах превысило 50%. Одновременно с этим я вижу, как люди относятся к мерам предосторожности. На улице лишь немногие носят маски. Уверен, что и в магазинах ситуация не лучше. Видимо, появилась убеждённость, что опасность миновала. На самом деле это не так, — написал Уйба.

По его словам, число госпитализированных только растёт, а учитывая сроки пребывания в стационарах и меньшего количества выздоровевших, «мы уже сегодня имеем основания к отмене первого этапа». Одной из причин является и показатель заполняемости коек, который уже выходит за рамки.

Уйба призвал жителей региона соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить новых вспышек COVID-19. Сейчас в Коми 1352 заболевших коронавирусной инфекцией.

Как писал NEWS.ru, за минувшие сутки в России скончались 162 пациента с коронавирусом. Общее число жертв инфекции с начала пандемии составляет 4855 человек.