Власти Ингушетии сообщили о третьем этапе снятия ограничений по COVID-19

https://static.news.ru/photo/b1d07ebe-da33-11ea-a23a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

Пресс-служба главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова сообщила о подписании указа по введению в республике с 10 августа третьего этапа снятия ограничений.

Ввести с 10 августа третий этап снятия ограничительных мер и выхода из режима самоизоляции на территории Республики Ингушетия, — цитирует текст документа РИА Новости.

Так, в регионе будет разрешена работа организаций торговли и сферы услуг без ограничения площади объектов и числа их посетителей. Помимо этого, разрешат и открытие кафе, ресторанов и столовых при условии расстановки столиков в 1,5-2 метрах друг от друга. Также откроются выставочные залы, музеи, парки, скверы и детские площадки.

Однако лицам, которые старше 65 лет власти рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, а жителям республики необходимо использовать маски и перчатки в местах скопления людей и на объектах торговли.

Как информировал NEWS.ru, в марте 2020 года власти Ингушетии приняли решение перенести все массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.