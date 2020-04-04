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Власти Хакасии разрешили гулять с детьми в условиях самоизоляции

20:12, 04 апреля 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Хакасии разрешили гулять с детьми в условиях самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба республиканского правительства.

При этом необходимо соблюдать правила безопасности, — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что прогулки должны проходить на расстоянии не более 300 м от жилого помещения, важно держать социальную дистанцию от посторонних лиц в 1,5 м и использовать маски.

В республике частично смягчены меры по самоизоляции — режим продлится не до 30, а до 12 апреля. Но при этом лица, прибывающие из Москвы, будут отправляться на принудительную двухнедельную самоизоляцию.

Как писал NEWS.ru, 2 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что главам субъектов Российской Федерации предоставят дополнительные полномочия. До конца недели они должны будут определить набор конкретных мер по предотвращению распространения коронавируса.

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