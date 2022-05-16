Власти Барнаула отказали КПРФ в пикете из-за «дискредитации СВО»

Фото Zamir Usmanov/Global Look Press

Мэрия Барнаула отказала городскому комитету КПРФ в проведении пикета против повышения цен, который должен был пройти 18 мая. Отказ мотивировали тем, что акция может привести к «формированию негативного отношения к спецоперации на Украине» и росту социальной напряжённости. В КПРФ заявили, что не собирались связывать пикет с действиями на Украине и намерены оспорить отказ в суде, пишет «Коммерсант».

Как рассказал секретарь Алтайского краевого комитета КПРФ по организационно-партийной и протестной работе Антон Арцибашев, в пикете должны были принять участие несколько человек с плакатами, призывающими власти взять под контроль рост цен на продукты питания в регионе. По его словам, на протяжении двух последних лет продовольственная инфляция в крае составила около 55%, тогда как средняя зарплата у более чем 20% населения составляет около восьми тысяч рублей в месяц.

В мэрии города заявили, что рост цен на продукты и услуги обусловлен в том числе политико-экономической ситуацией, связанной с действиями на Украине, и пикет может сформировать негативное отношение к этим действиям. По словам Арцибашева, подобным образом власти сами формируют негативное отношение к спецоперации. В ближайшее время коммунисты намерены оспорить отказ через суд.

Кроме того, в алтайском отделении КПРФ считают, что власти намерены прибегать к подобной формулировке отказа и в ходе предстоящей кампании по выборам в горсовет, чтобы блокировать акции оппозиции. Политолог Ярослава Шашкова считает, что количество таких ситуаций в преддверии крупных муниципальных выборов в регионе будет возрастать.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев заявил, что коммунисты и сотрудники во всех департаментах фракции должны прекратить распространение критической повестки, а также воздержаться от осуждения действий армии России на Украине для «достижения победы над врагом».

Лидер партии Геннадий Зюганов также сообщил, что мировое коммунистическое сообщество поддерживает Россию. В подтверждение своего высказывания лидер партии напомнил, как 21 апреля все шесть представителей Португальской компартии бойкотировали местное парламентское заседание в ходе выступления президента Украины Владимира Зеленского.