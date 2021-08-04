Вильфанд назвал сроки прихода бархатного сезона на курорты России

Бархатный сезон на российских курортах в 2021 году продлится с первой декады сентября до первой декады октября. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, бархатный сезон начинается в первой декаде сентября, когда температуры воды и воздуха становятся примерно одинаковыми и устанавливаются на уровне 23–25 градусов.

В нынешнем году бархатный сезон ожидается более коротким, чем обычно. Это связано с тем, что в первой половине лета циклоническая деятельность не способствовала активному нагреву воды из-за большого количества облаков. В прошлом году бархатный сезон длился почти до конца октября.

Вильфанд напомнил, что в настоящее время температура воды в Ялте, Евпатории, Алуште и Феодосии составляет 26 градусов тепла. В Анапе, Туапсе, Сочи и Бердянске она достигает 28 градусов, а в Ейске — 29 градусов.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, где в России до конца лета ещё можно ждать +43 градуса.