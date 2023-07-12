Вице-мэру Новосибирска вынесли приговор за клевету Вице-мэра Новосибирска Скатова приговорили к штрафу за клевету

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Мировой суд Дзержинского района вынес приговор вице-мэру Новосибирска Артему Скатову. Чиновнику назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, а также 200 часов обязательных работ. В Управлении Судебного департамента Новосибирской области уточнили «Сиб.фм», что Скатова признали виновным по уголовному делу о клевете.

Приговором мирового судьи 7-го судебного участка Дзержинского судебного района Новосибирска от 12 июля 2023 года Артем Скатов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета), — уточнили в ведомстве.

В феврале 2022 года депутат Госдумы Дмитрий Савельев обратился в полицию по поводу статьи под названием «Деньги или власть», опубликованной в Telegram-канале «Государь». В материале говорилась, что парламентарий связан с одной из коммерческих фирм, а также подкупает членов горсовета. По факту обращения возбудили уголовное дело.

Скатов свою вину не признал ни в ходе следствия, ни в суде. В последнем слове во время заседания он попросил об оправдательном приговоре. Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

В июле 2022 году у Скатова прошли обыски после того, как Савельев написал в отношении него заявление о клевете. Оперативники осмотрели кабинет вице-мэра. Сам Скатов назвал произошедшее провокацией с целью давления на мэра Новосибирска и его команду.