Вертолет санавиации разбился в Волгоградской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Санитарный вертолет потерпел катастрофу в Волгоградской области, передает ТАСС со ссылкой на источники в региональных экстренных службах. В результате один человек скончался.

Вертолет санавиации разбился, один из членов экипажа погиб, — заявил собеседник агентства.

По его словам, предварительная информация указывает на то, что вертолет «Ансат» направлялся в поселок Ерзовка близ Волгограда, где он базировался.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области в районе горы Топхан частный вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку. В результате происшествия погиб один человек, еще один получил серьезные травмы. Всего на борту летательного средства находились 10 человек.

На Сахалине в результате крушения вертолета Robinson погибли два человека, еще один получил серьезные ранения.

В конце февраля вертолет Ми-8 разбился при заходе на посадку в Мурманской области. На борту находились девять человек, включая троих членов экипажа. Обошлось без жертв.

В начале недели два самолета столкнулись в небе над Флоридой. Сообщалось о двух жертвах. Легкомоторные суда столкнулись над озером, в которое упали обломки. Причины авиакатастрофы неизвестны.