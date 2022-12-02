В Запорожской области опровергли взятие города Пологи Врио губернатора Запорожской области Балицкий опроверг информацию о взятии города Пологи под контроль ВСУ

Фото: Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг слухи о том, что ВСУ заняли город Пологи. В своем Telegram-канале он также назвал «фантазиями пропаганды Киева» известия об эвакуации властей и мирных жителей из Михайловки и Васильевки. Кроме того, Балицкий также приравнял к фейковым данные о том, что Запорожская область осталась без воды и света.

Надеюсь, всем понятно, что это фантазии пропагандистской машины Киева, работающей с единой целью внести дестабилизацию в нашу мирную жизнь, посеять панику и одурачить своих же военных, которых их иностранные кураторы ежедневно посылают на смерть, — написал Балицкий.

При этом врио областного главы подчеркнул, что ВСУ продолжают обстреливать и устраивать провокации против жителей Запорожской области. По словам Балицкого, прежде всего украинская армия пытается повредить объекты социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры региона.

Да, провокации со стороны киевской Украины не прекращаются, наши города ежедневно подвергаются обстрелам. Нацисты целятся в гражданскую инфраструктуру и социальные объекты, пытаясь уничтожить жилищно-коммунальную структуру, но получают достойный и сокрушительный отпор, — добавил Балицкий.

Ранее глава Запорожской областной администрации Александр Старух сообщил, что ночью 2 декабря был нанесен удар по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры, находящихся на подконтрольной Украине территории Запорожья. По его словам, в результате атаки произошел пожар.