В Забайкалье устроили морг в заброшенном гараже

https://static.news.ru/photo/da904366-ce70-11eb-bbe9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В заброшенном гараже больницы в городе Могоче обнаружили импровизированный морг. Следователи начали проверку, сообщается на сайте управления СКР по Забайкальскому краю.

По сведениям местных СМИ, в гараже найдены как целые трупы, так и фрагменты тел. Один из трупов находится в импровизированном морге ещё с начала года.

В ходе проверки будут проведены мероприятия по установлению фактических обстоятельств произошедшего. По их итогам ведомство примет решение о наличии или отсутствии в случившемся состава преступления.

Проверки также проводятся Могочинской межрайонной прокуратурой и Минздравом региона. По данным надзорного ведомства, морг могочинской больницы не работает с июня 2020 года. Он был закрыт по причине несоответствия санитарным и лицензионным требованиям.

В связи с этим прокуратура предъявила иск к региональным органам здравоохранения Забайкальского края, потребовав обеспечить работу морга в соответствии с законодательством. Суд иск удовлетворил, но в силу решение не вступило, поскольку было обжаловано в краевом суде и находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что на Камчатке нашли труп 16-летнего подростка в трансформаторе. В СКР предположили, что он умер в результате удара током.