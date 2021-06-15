В Забайкалье устроили морг в заброшенном гараже

В заброшенном гараже больницы в городе Могоче обнаружили импровизированный морг. Следователи начали проверку, сообщается на сайте управления СКР по Забайкальскому краю.
По сведениям местных СМИ, в гараже найдены как целые трупы, так и фрагменты тел. Один из трупов находится в импровизированном морге ещё с начала года.
В ходе проверки будут проведены мероприятия по установлению фактических обстоятельств произошедшего. По их итогам ведомство
Проверки также проводятся Могочинской межрайонной прокуратурой и Минздравом региона. По данным надзорного ведомства, морг могочинской больницы не работает с июня 2020 года. Он был закрыт по причине несоответствия санитарным и лицензионным требованиям.
В связи с этим прокуратура
Ранее сообщалось, что на Камчатке нашли труп 16-летнего подростка в трансформаторе. В СКР предположили, что он умер в результате удара током.