Тело подростка нашли в трансформаторе на Камчатке

https://static.news.ru/photo/39be9bf2-c062-11eb-99e4-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Тело 16-летнего подростка нашли утром 29 мая в трансформаторном пункте в Петропавловске-Камчатском по улице Космонавтов, передаёт региональное СУ СК РФ. Обстоятельства гибели молодого человека также выясняет прокуратура.

Предположительно смерть подростка наступила от удара током, — говорится на сайте СУ СК РФ по субъекту.

В прокуратуре отметили, что силовики дадут оценку соблюдению федерального законодательства в сфере безопасности эксплуатации и допуска к объекту электросетевого хозяйства.

Накануне тело новорождённого ребёнка нашли в мусорном контейнере на юго-западе Москвы. Столичная прокуратура начала проверку в связи с происшествием. Силовики сообщили, что труп младенца мужского пола был обнаружен возле жилого дома на Ленинградском проспекте. Сейчас на месте работает Гагаринский межрайонный прокурор Павел Кобзарев.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске нашли тело новорождённого младенца в мусорном контейнере. Врачи зарегистрировали биологическую смерть. Следователи ищут родителей ребёнка и выясняют обстоятельства, при которых он оказался в мусорном баке.