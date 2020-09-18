В южной части Крыма ограничат подачу воды

https://static.news.ru/photo/81669644-fa60-11ea-96f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gerhard Zwerger-Schoner/http://imagebroker.com/Global Look Press

На территории Алушты, посёлков Партенит и Малый Маяк с 23 сентября вода будет подаваться по графику. Данное решение было принято в связи с низким объёмом воды в питающем город Изобильненском водохранилище. Данную информацию на своей официальной странице в социальной сети обнародовала глава администрации Алушты Галина Огнева.

Ранее, с 7 сентября, в Симферополе и 39 населённых пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов ввели жёсткий режим подачи воды. На этот шаг местным властям пришлось пойти из-за засухи и обмеления трёх водохранилищ — Аянского, Партизанского и Симферопольского. Воду на указанных территориях по сей день подают по графику утром и вечером.

Как сообщила Огнева, давление в системе водопровода с 23 сентября будут снижать с 23:00 до 05:00. Она уточнила, что вода идти будет, но под меньшим давлением. Глава администрации подчеркнула, что это мера временная и вынужденная. Она поможет сэкономит воду и не допустить ситуации её полного отсутствия.

В Изобильненском водохранилище остался небольшой объем, которого хватит только до декабря. Снижение давления — это экономия как минимум 10 тыс. кубометров в сутки — это гарантия того, что даже без осадков вода будет в кранах домов и квартир до апреля следующего года, — написала Огнева в Facebook.

Как ранее писал NEWS.ru, жёсткие ограничения водоснабжения введены в Геленджике из-за полного высыхания местного водохранилища, сообщил директор ООО «Концессия водоснабжения Геленджик» Алексей Сорокин.

Из-за отсутствия воды остановлено 26 скважин из 35 или 74% рабочего оборудования водозабора, подача воды осуществляется в течение полутора часов в сутки.