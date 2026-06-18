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18 июня 2026 в 10:13

В Ярославле ограничили движение в сторону Москвы

В Ярославле перекрыт выезд в сторону Москвы из-за атаки БПЛА

Михаил Евраев Михаил Евраев Фото: kremlin.ru
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В Ярославле ограничено движение транспорта от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале. Водителям рекомендовано воздержаться от поездок в этом направлении либо выбирать альтернативные маршруты.

Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной, — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности. Жителей просят ожидать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

До этого в Росавиации сообщили, что в аэропорту Ярославля (Туношна) ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. На время действия ограничений аэропорт не принимает и не отправляет рейсы.

До этого Евраев сообщал, что силы ПВО и РЭБ отразили массированную атаку украинских беспилотников на подлете к Ярославлю. В результате произошедшего женщина получила незначительное осколочное ранение, от госпитализации она отказалась.

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