Глава Якутии Айсен Николаев поручил кабмину взять на особый контроль цены на овощи и фрукты из-за закрытия границы на Дальнем Востоке в связи с распространением коронавируса из Китая.
Закрытие границы может привести к росту цен на продукты, так как большая их часть везётся именно из КНР.
Необходимо <…> держать ситуацию на особом контроле и совместными усилиями выработать механизмы урегулирования цен. Также рассмотреть логистику завоза овощей и фруктов из других регионов страны, чтобы население не почувствовало недостатка в свежих овощах и фруктах, — передаёт слова Николаева пресс-служба правительства.
По его словам, сложившейся ситуацией воспользовались оптовики и цены на продукты выросли в два раза.
Как ранее писал NEWS.ru, Роспотребнадзор поручил властям регионов ввести усиленный режим дезинфекции в местах общественного питания и торговли продуктами, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
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