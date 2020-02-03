https://static.news.ru/photo/fe29220c-464a-11ea-9534-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Глава Якутии Айсен Николаев поручил кабмину взять на особый контроль цены на овощи и фрукты из-за закрытия границы на Дальнем Востоке в связи с распространением коронавируса из Китая.

Закрытие границы может привести к росту цен на продукты, так как большая их часть везётся именно из КНР.

Необходимо <…> держать ситуацию на особом контроле и совместными усилиями выработать механизмы урегулирования цен. Также рассмотреть логистику завоза овощей и фруктов из других регионов страны, чтобы население не почувствовало недостатка в свежих овощах и фруктах, — передаёт слова Николаева пресс-служба правительства.

По его словам, сложившейся ситуацией воспользовались оптовики и цены на продукты выросли в два раза.

Как ранее писал NEWS.ru, Роспотребнадзор поручил властям регионов ввести усиленный режим дезинфекции в местах общественного питания и торговли продуктами, чтобы предотвратить распространение коронавируса.