В Якутии из-за прорыва дамбы затопило город Верхоянск

Фото: vk.com/mchs_yakutia

Паводок, вызванный обильными дождями в Якутии, начался в городе Верхоянске, рассказал ТАСС первый заместитель председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Иннокентий Андросов. По его словам, пожилые и маломобильные люди эвакуируются в пункты временного размещения.

Сегодня начало затапливать город Верхоянск и село Борунук, который расположен рядом, — сообщил Андросов.

Как уточняет «Интерфакс», из-за подъема уровня воды, вызванного обильными осадками, в городе прорвало дамбу, в результате чего оказались затоплены все улицы и придворовые территории. По факту прорыва дамбы организована прокурорская проверка.

Верхоянск — самый северный город Якутии с населением около 1 тысячи человек. По данным оперштаба региона, через полтора-два дня вода должна уйти ниже по течению реки Яны. На территории Верхоянского района работают 25 сотрудников Службы спасения Якутии и МЧС России.

Ранее стало известно, что водой в Якутии уже заливает как минимум четыре села. В одном из них — Бетенкесе — вода пока не пришла непосредственно в здания, но ее уровень постоянно растет. В других трех селах уже есть подтопленные дома. Экстренные службы предупреждают, что в ближайшее время ливни не прекратятся, в Якутии ожидается вторая волна паводка.