В Воронежском университете решили не прерывать сессию после падения БПЛА

Фото: vsu.ru

Воронежский государственный университет

Воронежский государственный университет решил не прерывать экзаменационную сессию в связи с падением беспилотника на соседний дом, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе вуза. В ВГУ уточнили, что у них рабочий день проходит также, как и обычно, а происшествие не имеет никакого отношения к университету.

Это к университету не имеет никакого отношения, к нам на территорию никаким образом не попало. <...> Действительно, соседний дом, но нас это не коснулось. <...> Сейчас в любом случае сессия, и как экзамены идут, так и идут. Их никто, я думаю, не будет прерывать. Рабочий день у нас точно так же идет, — подчеркнули в университете.

Кроме того, там заявили, что не уполномочены отвечать по поводу падения БПЛА на соседний от вуза дом в Воронеже. Остальные моменты порекомендовали уточнять у оперативников, так как университета ситуация напрямую не коснулась.

Утром 9 июня дрон со взрывчаткой влетел в жилой дом в Воронеже. БПЛА пробил стену и разрушил один балкон, повредив еще шесть. По словам местных жителей, прозвучали два взрыва. Позже были опубликованы кадры с места атаки беспилотника — на них видны повреждения несущей стены дома от взрыва. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что три человека посекло осколками стекла. Им оказана помощь на месте, пострадавшие отказались от госпитализации.