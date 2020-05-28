В Воронежской области выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/cf0b64c4-a0b5-11ea-83f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

На территории Воронежской области за сутки было выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие 24 часа в регионе обнаружили 110 новых инфицированных, сообщили 28 мая представители местного правительства.

Теперь в области подтверждено 1753 случая заражения. С начала пандемии в регионе скончались 17 пациентов с коронавирусом, в их числе было три иностранца. В Воронежской области на сегодняшний день от COVID-19 выздоровели 1235 человек.

В четверг, 28 мая, официально подтверждено заражение 110 человек в регионе. Это рекордное для области число выявленных случаев за сутки, — приводит РИА Новости сообщение представителей облправительства.

Как ранее передавал NEWS.ru, у пятерых сотрудников мэрии Калининграда выявили заражение коронавирусной инфекцией нового типа, сообщили журналистам 27 мая представители пресс-службы администрации города.