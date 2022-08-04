В Улан-Удэ задержали погасившего Вечный огонь вандала

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вечный огонь

Житель Улан-Удэ погасил Вечный огонь у Мемориала Великой победы, однако силовикам удалось отыскать вандала и доставить в дежурную часть. Нарушителем общественного порядка оказался 19-летний выпускник одного из местных техникумов, пишет «МК в Бурятии».

Молодому человеку 19 лет. Он выпускник городского техникума. Подозреваемый доставлен в дежурную часть Управления МВД России по Улан-Удэ, — отметили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Инцидент произошел вечером 3 августа, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодой человек подошел к Мемориалу Великой победы и принялся лить на Вечный огонь жидкость до тех пор, пока он не погас.

Ранее в Подмосковье неизвестный осквернил памятник «Рубеж обороны Москвы», разрисовав его свастикой. Злоумышленника разыскивает полиция. Инцидент произошел в ночь на 25 июля в деревне Нефедьево в городском округе Красногорск.

Помимо этого, в Полтаве неизвестные изрисовали памятник Петру I. Монумент был установлен в 1849 году на месте дома казака Магденко, в котором император останавливался на отдых после Полтавской битвы в 1709-м. Вандалы выкрасили в красный цвет некоторые элементы памятника, а также оставили надпись «оккупант». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».