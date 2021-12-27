В Улан-Удэ горячую воду после аварии на ТЭЦ пообещали включить до конца дня

В большей части жилых домов и социальных объектах Улан-Удэ, пострадавших из-за аварии на ТЭЦ-1, восстановлено теплоснабжение. Горячее водоснабжение подключено во всех социальных и лечебных учреждениях, в планах до конца дня подключить все оставшиеся 180 жилых домов, сообщили в оперативном штабе Бурятии, передаёт ТАСС. Ранее в регионе был введён режим ЧС из-за отключения четырёх котлов и двух турбогенераторов на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ.

По состоянию на 08:00 (03:00 мск) к горячему водоснабжению подключено 1213 многоквартирных домов Улан-Удэ: 350 в Железнодорожном районе, 109 в Советском районе, 7544 в Октябрьском районе. <....> Сегодня в плане подключение всех оставшихся 180 жилых домов, — уточнили в оперштабе.

Сейчас на ТЭЦ задействованы пять котлов, шестой находится в резерве, рассказал заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников. Он отметил, что работы по восстановлению ещё одного котла, № 7, продолжаются и будут закончены 30 января 2022 года.

В настоящее время работы по подключению горячего водоснабжения продолжаются. До конца дня горячая вода должна будет появиться во всех домах.

Авария на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошла в ночь на 23 декабря из-за короткого замыкания с последующим возгоранием. Это привело к отключению четырёх котлов и двух турбогенераторов. В результате аварии теплоснабжения лишились около одной тысячи домов, была ограничена подача горячей воды.

Также стало известно об аварии на теплоэлектроцентрали в Воронеже. Там тепла лишились 140 тысяч человек. В зоне «снижения параметров теплоснабжения» оказались более 60 школ и детских садов, без отопления и горячей воды остались многие дома районов Северный и Коминтерн.