https://static.news.ru/photo/b595369c-315b-11ea-a68c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Чухнов Фото: ufapoisk/vk.com

27-летний Михаил Чухнов из башкирского посёлка Иглино вышел из дома 29 декабря, но домой до сих пор не вернулся и на связь не выходил. Последний раз его видели садящимся в маршрутку до Уфы.

У него осталось всего 800 рублей. Ждал зарплату. Когда перечислили, оказалось, что с карточки списалось 27 тысяч. Он хотел сначала в Иглино взять заём, но так как работа у него неофициальная, ему все отказали. И тогда он поехал за деньгами в Уфу, — рассказала порталу UFA1.RU его сестра Марина.

По словам сестры, Михаил не мог таким образом сбежать от жены и двоих детей двух и четырёх лет. Он был единственным кормильцем и семья остро нуждалась в деньгах. В день исчезновения близкие Михаила написали заявление в полицию, к поискам подключились и волонтёры.

Как писал NEWS.ru, потерявшаяся 16 лет назад жительница Томска Юлия Семёнова вернулась домой перед Новым годом благодаря волонтёрам красноярской поисковой организации «Поиск пропавших детей». Оказалось, что всё это время пропавшая находилась в психоневрологическом диспансере. Юлия практически не разговаривает. Свою фамилию и имена братьев и сестёр она смогла назвать только недавно. Именно поэтому родственники не могли найти её так долго. Когда 16 лет назад Юлия вышла из дома в магазин и пропала, её нашли полицейские. Так как девушка не могла произнести ни слова, её отправили жить в диспансер.