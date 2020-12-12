В Уфе начали устанавливать ёлку за 12 млн рублей

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На центральной площади Уфы начались работы по установке 30-метровой ёлки со множеством спецэффектов. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. Покупка ели вызывала резонанс в обществе, поскольку первоначальная цена контракта составила почти 19 млн рублей.

Сегодня с раннего утра на Советской площади приступили к сборке и монтажу пиксельной ёлки. Конструкции прибыли в город накануне и вчера специалисты были заняты подготовкой фундамента для установки главного новогоднего атрибута, — сообщили в пресс-службе.

Ёлка должна быть украшена светодиодной гирляндой, которая может воспроизводить не менее 20 световых эффектов. Среди них — заполнение дерева всеми цветами радуги от макушки до основания, движение российского флага по спирали от макушки до основания, а также появление надписи «С Новым 2021 годом» на башкирском и русском языках. На макушке дерева должны находиться колокольчики, красные и золотые шары, а также светящаяся звезда диаметром 1 метр.

Информация о покупке была размещена на сайте госзакупок. Ёлку должен был приобрести МБУ «Горзеленхоз» города. Первоначальная максимальная цена контракта составляла 18,7 млн рублей. Несмотря на возмущение в обществе чиновники заявили, что не планируют отменять контракт на покупку.

Тем не менее, позже на портале госзакупок появилась информация, что стоимость главной новогодней ёлки Уфы снизилась с 18,7 до 12,1 млн рублей.

Ёлка обошлась в 12 миллионов рублей, — подтвердили журналистам РИА Новости в пресс-службе мэрии.

Работы по монтажу должны завершится до 15 декабря.

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