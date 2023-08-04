В Уфе арестован военный, угрожавший взорвать АЗС Угрожавшего взорвать гранату военного в Уфе арестовали на два месяца

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военного, угрожавшего взорвать гранату около заправки в Уфе, отправили под арест на два месяца, сообщается на сайте Уфимского гарнизонного военного суда. Ранее в отношении военнослужащего было возбуждено уголовное дело по статье о дезертирстве.

По итогам судебного заседания ходатайство было удовлетворено и Б. была избрана указанная мера пресечения на срок два месяца, — сообщила пресс-служба суда.

2 августа в Уфе военнослужащий-доброволец во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу совершил побег, вышел на Нагаевском шоссе и угрожал взорвать гранату рядом с автозаправкой. Боец требовал закрыть уголовное дело, которое на него завели по факту самовольного оставления воинской части. Военный также требовал организовать встречу с главой Башкирии Радием Хабировым, после общения с которым решил сдаться силовикам. Гранату изъяли, обошлось без пострадавших.

Хабиров, лично прибывший на место происшествия для переговоров с военным, позже рассказал, что пообещал помочь мужчине, так как «оступиться может каждый». По словам главы Башкирии, «таким ребятам надо помогать», но решить ситуацию нельзя, если каждый в таких случаях будет «хвататься за гранату».