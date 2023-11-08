Туман парализовал авиасообщение и движение транспорта в Тюмени В тюменском аэропорту задерживают рейсы из-за густого тумана

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Густой туман накрыл Тюмень утром 8 ноября, что привело к задержкам авиарейсов. Согласно расписанию на сайте аэропорта Рощино, задерживаются самолеты из таких городов, как Урай, Салехард, Москва, Сургут, а также два рейса из Красноярска.

Кроме того, по причине тумана ограничена видимость на федеральной автодороге Тюмень — Омск в Абатском и Ишимском районах Тюменской области. На 353-м и 303-м километрах дороги дежурят наряды ДПС, предупреждающие водителей о снижении скорости и необходимом интервале движения при подобных погодных условиях, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Утром 28 октября почти 40 рейсов были задержаны и еще четыре отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за снегопада. Все отмененные авиарейсы приходились на аэропорт Домодедово. Аналогичная ситуация сложилась в московских воздушных гаванях днем ранее. Тогда были отменены или задержаны порядка 40 рейсов в связи с обильным снегопадом.

Также о массовой отмене и задержке рейсов сообщалось в августе. Тогда в аэропорту Внуково было отменено 11 рейсов и еще шесть задержано. В Домодедово три вылета отменены и столько же задержаны. В Шереметьево задержаны два рейса. Причины изменений в расписаниях полетов в столичных авиагаванях не называли.