Таганрожцам предложили купить осиновые колья от вампиров Житель Таганрога организовал бизнес по продаже осиновых кольев для защиты от вампиров

Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кадр из фильма «Интервью с вампиром»

В Таганроге появилась информация о продаже осиновых кольев для защиты от вампиров, сообщает «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на один из сайтов бесплатных объявлений. Рекламируя товар, стоимость которого автор определил в 35 тысяч рублей за штуку, он заверяет потенциальных покупателей, что осиновые колья являются надежной защитой от нечисти.

Как сообщает издание, в объявлении указано, за эти деньги клиент станет обладателем нового инструмента, который еще не был в работе. При этом автор дает рекомендации по правильному углу заточки: для одного или двух вампиров — 35 градусов, для трех и более — 45 градусов.

Автор предупреждает, что средство защиты не протестировано, но обещает, что «нечистые сущности умрут, даже если будут не вампирами».

Ранее психолог Андрей Зберовский объяснил, почему люди боятся числа «13». По его словам, многие склонны к суевериям, потому что чувствуют ограниченность своих возможностей в жизни. Что касается истории суеверия, то она восходит к временам Древнего Вавилона, где применялось 12-кратное измерение времени, после 12 часов начиналась ночь, которая приносила с собой опасность, и поэтому все, что после 12, воспринималось как угроза.