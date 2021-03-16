В Сургуте пенсионерам предложили сидеть дома вместо вакцинации

https://static.news.ru/photo/3564ad7a-863e-11eb-9ab9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Администрация Сургута считает, что привить пожилых горожан от коронавируса не самая приоритетная задача. Вместо этого людям пенсионного возраста предложили соблюдать самоизоляцию. Об этом на брифинге заявила глава службы по охране здоровья мэрии Инна Шалыгина.

Согласно постановлению губернатора Югры Натальи Комаровой, эти жители должны соблюдать домашний режим. Приоритетность отдается тем категориям, которые ходят на работу и которые имеют много контактов. В частности, это медицинские работники, у них контактов больше всего. Это учителя, которые контактируют, и это социальные работники. Также большое внимание уделяется вахтовикам, поскольку они уезжают за город и живут в замкнутых коллективах, — объяснила Шалыгина, слова которой приводит URA.RU.

Руководитель службы по охране здоровья также подчеркнула, что партии вакцины в Сургуте разлетаются за несколько дней. К этому дню, продолжила она, первую ступень вакцинации «Спутником V» прошли около 13 тысяч человек, а полностью завершили курс порядка девяти тысяч. Две тысячи из них — пенсионеры. По словам Шалыгиной, среди старшего поколения тенденция к заболеванию COVID-19 сохраняется. Чиновница посоветовала пожилым горожанам соблюдать карантин и оставаться дома.

Между тем в выходные в Сургуте двое местных жителей вытолкали из автобуса и избили пассажира после того, как он отказался надеть медицинскую маску в салоне. Конфликт начался с замечания кондуктора, сообщал NEWS.ru.