В суде Ростова-на-Дону объяснили «присутствие» войск РФ в Донбассе

Слова о якобы нахождении российских войск на территории непризнанных ЛНР и ДНР в тексте одного из приговоров Кировского районного суда Ростова-на-Дону действительно есть, но речь идёт о показаниях фигурантов уголовного дела о посредничестве во взяточничестве, рассказала NEWS.ru пресс-секретарь инстанции Дина Никифорова. Она отметила, что данная информация судом никак «не установлена и не исследована».

Наш суд рассмотрел дело о посредничестве во взяточничестве. Установлены факты, связанные только с данными обстоятельствами. Поэтому по поводу нахождения войск, в приговоре есть об этом речь, — это показания лиц, участвующих в деле. Суд это никак не установил и не исследовал, и это не было целью судебного разбирательства, так как слушалось дело о посредничестве во взяточничестве. Суд устанавливал обстоятельства посредничества во взяточничестве, а не по поводу того, где, кто находится и на какой территории, — рассказали в суде.

Текст приговора также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков — он заявил, что войска РФ не находились и не находятся в Донбассе, а утверждения об обратном являются ошибкой. Кроме того, представитель Кремля добавил, что РФ поставляла и продолжает поставлять гуманитарную помощь, в которой остро нуждаются самопровозглашённые ЛНР и ДНР.

Украина в апреле 2014 года начала военную операцию против ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы. Но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки. Москва при этом неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и намеренно затягивает переговоры по урегулированию конфликта.