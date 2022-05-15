В спорткомплексе Томска произошёл пожар на площади 2500 квадратных метров

Фото 54.mchs.gov.ru

В Томске произошёл пожар в спортивном комплексе. Площадь распространения огня составила 2500 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Пожар удалось потушить.

Томские пожарные справились с пожаром в административном здании спортивного комплекса, — говорится в сообщении спасателей.

Сообщение о возгорании в трёхэтажном административном здании спорткомплекса на улице Мостовая в Томске поступило в 00:31 по московскому времени. Когда первое подразделение спасателей прибыло на место происшествия, они зафиксировали огонь на крыше здания.

В 02:29 пожар был локализован на площади 2500 квадратных метров. В 04:00 было объявлено о его ликвидации. На месте происшествия работали 69 человек и 24 единицы техники.

По имеющимся данным, погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Омска военкомат забросали «коктейлями Молотова». Инцидент произошёл в ночь на 13 мая. Неизвестный подошёл к окну первого этажа старого кирпичного здания, расположенного на улице Пушкина, и бросил в него несколько бутылок с зажигательной смесью. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.