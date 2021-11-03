В Смоленской области продлили нерабочие дни

Нерабочие дни, введённые в Смоленской области из-за распространения коронавирусной инфекции, продлятся до 10 ноября включительно. При этом заработная плата граждан сохранится. Соответствующий указ губернатора Алексея Островского опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, нерабочие дни в Смоленской области продлеваются с 8 по 10 ноября. В этот период будут действовать ранее установленные ограничения. В частности, в регионе приостановлена деятельность организаций общепита, объектов розничной торговли (за исключением аптек и магазинов, реализующих товары первой необходимости или осуществляющих продажу товаров дистанционным способом), салонов красоты, соляриев, спортивных залов и фитнес-клубов, бассейнов, кинотеатров, музеев.

Ранее власти Брянской области заявили , что ряд ограничений для общепита и объектов розничной торговли будут действовать в регионе до 14 ноября. Нерабочие же дни в области продлятся в соответствии с указом президента — до 7 ноября.

Продлить нерабочие дни после 7 ноября решили в Новгородской, Челябинской, Томской и Курской областях.

При этом в Москве и Подмосковье действие режима нерабочих дней прекращается с 8 ноября.