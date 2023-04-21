В Сибири нашли еще одну замерзшую насмерть многодетную мать

Фото: nsksledcom/t.me

В Новосибирской области произошел второй за неделю случай обнаружения тела замерзшей насмерть многодетной матери, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на информацию областного управления СК РФ. Уточняется, что две женщины пропали в разное время в разных населенных пунктах. В городе Барабинске 15 апреля было обнаружено тело 33-летней Софии — матери двоих детей, а 20 апреля нашли тело 35-летней Евгении — матери четверых детей, пропавшей 15 января в поселке Озерном. Сообщается, что обе женщины умерли от переохлаждения.

Как уточняет издание, замерзшее тело Софии было найдено в Барабинске без признаков насильственной смерти. По словам родных, была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что смерть наступила от переохлаждения. Женщину похоронили 18 апреля. При этом местные жители усомнились в результатах экспертизы и делятся в соцсетях мнением, что София была изнасилована и убита. В подтверждение этой версии публикуется фото, на котором предположительно изображена погибшая с приспущенными брюками и кровью на лице.

Про Евгению сообщается, что 15 января она гостила у друзей в поселке Озерный, но внезапно покинула дом в неизвестном направлении в легкой одежде, не взяв телефон и деньги. В поисках женщины участвовали волонтеры, установившие, что она вышла из поселка пешком. Тело нашли, когда растаял снег.

По словам родственников погибшей, как и в первом случае смерть была ненасильственной, женщина умерла от переохлаждения. При этом знакомые Евгении рассказывают, что она была отзывчивым и добрым человеком и заботливой матерью, никогда не скандалила с мужем и детьми.

Ранее полицейские задержали в Ижевске четверых молодых людей по подозрению в двойном убийстве. По данным следствия, два школьника, 17-летний студент колледжа и 21-летний молодой человек до смерти забили двоих мужчин и отнесли их тела на помойку.