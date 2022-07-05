В шахте Кузбасса найдены мертвыми двое пропавших горняков

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Двое горняков, пропавших в шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе, найдены мертвыми, сообщили РЕН ТВ в компании «Евраз» . Предприятие заявило, что окажет их семьям помощь.

Трагедия на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе произошла днем 5 июля из-за «сейсмического события». В результате обрушения породы 189 горняков были эвакуированы, двое людей пострадали. Позднее еще двое работников перестали выходить на связь.

Отметим, что в начале июня Междуреченский городской суд запретил на три месяца проводить горные работы на одном из участков шахты «Распадская-Коксовая». Основанием для этого послужили многочисленные нарушения, одним из которых было превышения уровня метана.

Последнее стало причиной трагедии в кузбасской шахте «Листвяжная». В ноябре 2021 года там произошел взрыв, в результате которого погиб 51 человек, в том числе спасатели.