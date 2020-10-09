В Севастополе вводится обязательная самоизоляция для пожилых из-за COVID-19

Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев на заседании штаба по ситуации с коронавирусом. Указ также касается людей с хроническими и опасными заболеваниями.

Также в Севастополе запрещаются спортивные и массовые мероприятия с числом участников более 50 человек. Кинотеатрам разрешается работать при заполняемости зала не более 50%. На транспорте и в магазинах начинает действовать обязательный масочный режим.

По предварительным данным, ограничения вводятся на две недели, решение о пролонгации будет принято по ситуации, сказал Развожаев.

Кроме того, губернатор не исключил, что в городе вновь могут начать тестировать на вирус всех въезжающих туристов, пишет РИА Новости.

В настоящее время в Севастополе зафиксировано 1253 заражения коронавирусом, из них 32 — за последние сутки. В стационарах с диагнозом COVID-19 сейчас находятся 507 человек, из них 172 пациента старше 65 лет, 36 человек за весь период скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что иммунолог Николай Крючков предупредил о наступлении нового периода самоизоляции в ближайший месяц в РФ. Но на этот раз она не будет столь же длительной, как весной, считает кандидат медицинских наук.

9 октября в Москве вступили в силу новые ограничительные меры по коронавирусу. Был отменён льготный проезд для лиц старше 65 лет и школьников, а также для людей с хроническими заболеваниями. Закрываются кассы музеев, театров и других культурно-досуговых учреждений. Билеты теперь будут продаваться в электронном виде. Ограничения, по предварительным данным, продлятся до 28 октября.