Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 18:07

В Сети появилось видео с участником провального десанта в Красноармейске

Соловьев опубликовал видео с пленным бойцом ГУР ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
В Сети появилось видео с пленным военнослужащим ГУР с позывным Шатун, участвовавшем в провальном десанте в Красноармейске (Покровске). На кадрах, опубликованных телеведущим Владимиром Соловьевым в Telegram-канале, боец рассказал, как погибла его группа.

Нам сказали: «Вы — элита, вы готовы!». Высадили с «вертушки» без подготовки, без каких-либо средств, нужно было просто занимать любые здания. 11 человек получили ранение сразу, — рассказывает Шатун.

Ранее считалось, что все спецназовцы, участвовавшие в неудачной операции ГУР были уничтожены. Однако оказалось, что по крайней мере одному из них удалось выжить. В результате атаки дрона он получил ранения, потеряв пальцы на ноге, и чтобы остановить кровь, рану пришлось перевязать футболкой. Он истекал кровью, пока его не взяли в плен бойцы 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр».

Спецназ ГУР Украины пытался совершить высадку под Красноармейском с военного вертолета США UH-60 Black Hawk. Как отметил военный корреспондент Александр Коц, его стоимость оценивается почти в $22 млн (1,7 млрд рублей).

Россия
ВСУ
пленные
видео
