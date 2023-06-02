В Сети появились кадры обстрелянной дороги в Белгородской области SHOT показал кадры обстрелянной дороги в Масловой Пристани Белгородской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

В Сети появились кадры обстрелянной украинскими военными дороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области, видео опубликовал Telegram-канал SHOT. На записи видны припаркованные у обочины автомобили, на месте работают оперативные службы. Как сообщил ранее губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки погибли два человека, еще двое получили ранения.

Гладков ранее рассказал, что под обстрелы украинских военных попали село Тишанка Волоконовского района и хутор Леоновка Валуйского района. В обоих случаях никто не пострадал. Есть повреждения жилых домов, линии электропередачи, газопровода и зернохранилища.

Город Шебекино подвергается массированному обстрелу с ночи 1 июня. К утру из города начали эвакуировать местных жителей.

Волонтер добровольной народной дружины Евгений Бакало рассказывал, что днем 1 июня в Шебекино почти не осталось людей. В городе были слышны взрывы, много разбитых машин, а на жилых домах видны следы от попадания ракет. Волонтер также рассказал, что самостоятельно на своей машине вывозил из Шебекино людей.